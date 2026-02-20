Filippo Ongaro e il cambio di mentalità che aggiunge vita agli anni | Si può dire | Quando avrò risolto tutti i problemi sarò felice oppure Quando sarò felice avrò risolto tutti i problemi
Filippo Ongaro ha spiegato che il cambiamento di mentalità può migliorare la qualità della vita, anche con pochi gesti quotidiani. La causa di questa svolta risiede nell’adozione di un pensiero positivo, come lui stesso suggerisce, invece di aspettare che tutti i problemi siano risolti o che si raggiunga la felicità. Ongaro sottolinea che piccoli passi, come un sorriso o una pausa, rendono più semplice vivere con serenità. Basta poco per rendere più ricca ogni giornata. Questa idea invita a riflettere su come affrontare il presente.
Dottor Ongaro, qual è il «mindset» attualmente più diffuso e in che senso necessità di un cambiamento? «Viviamo una sorta di attrito: da un lato sogniamo una vita lunga, dall'altro non siamo disposti a fare quei micro cambiamenti che potrebbero trasformarla rendendola non soltanto lunga, ma anche buona. Siamo quindi un po' contraddittori: da un lato esiste questo sogno di prolungare l'esistenza, dall'altro c'è una sorta di paralisi, di stallo nel vero cambiamento quotidiano, che rappresenta di fatto “i mattoni" con cui costruire questa prospettiva». Il concetto di longevità esiste da qualche anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
