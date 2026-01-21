Bublik ora è un top del tennis ma non rinnega il passato | Ero felice non ho sprecato il mio tempo

Bublik, attualmente al terzo turno degli Australian Open, è uno dei giocatori più promettenti del circuito. Il tennista kazako, nonostante il successo, ricorda con soddisfazione il passato: «Ero felice, non ho sprecato il mio tempo». In avvio di torneo, si prepara ad affrontare un confronto importante contro Alcaraz, confermando il suo ruolo tra i protagonisti di questa edizione.

Bublik è al terzo turno degli Australian Open, il tennista kazako è in rotta di collisione con Alcaraz. Da mesi ha fatto un salto di qualità enorme, ha spiegato il suo cambio di passo ma non rinnega il suo passato: "Guardando indietro non cambierei niente".🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto Benigni “conduttore” del Tg1 per una sera: “Il mio sogno fin da quando ero bambino”Il 10 dicembre su Rai1, Roberto Benigni ha condotto il Tg1 per una sera, sostituendo Emma D'Aquino.

Leggi anche: Tommaso Paradiso: «Così sono risorto, dopo il Covid ho sofferto. La casa è il mio pensiero felice, ma ora non ne ho una»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Musetti sconfitto in finale: Bublik vince in 2 set; Musetti-Bublik in finale a Honk Kong, orario e dove vederla in TV: Lorenzo diventa numero 5 al mondo; Musetti è numero 5 al mondo, il dolore al braccio rovina la finale: vince al doppio, ko con Bublik; Lorenzo Musetti sconfitto in finale da Alexander Bublik a Hong Kong (7-6, 6-3): per l'azzurro è la settima finale consecutiva persa.

Bublik ora è un top del tennis, ma non rinnega il passato: Ero felice, non ho sprecato il mio tempoBublik è al terzo turno degli Australian Open, il tennista kazako è in rotta di collisione con Alcaraz. Da mesi ha fatto un salto di qualità enorme, ha spiegato il suo cambio di passo ma non rinnega ... fanpage.it

La metamorfosi di Bublik: Sono maturato e ora vedo il tennis come un lavoroSembra abbastanza chiaro che negli ultimi mesi Alexander Bublik abbia vissuto un cambiamento radicale. Dalla metà dell’anno scorso, il kazako ha smesso di essere solo genio e sregolatezza ed è passato ... oasport.it

È stato chiesto a Alexander Bublik di costruire il suo “giocatore perfetto” Siete d’accordo con la sua selezione #Bublik #ATP #TennisTalker #Tennis - facebook.com facebook

After an epic final, the #BOCHKTO2026 Singles Final Champion is Alexander Bublik! #BOCHKTO #BOCHK #ATP #HKCTA #HKTS #ItAllAddsUp #DiscoverHongKong #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee #MSEC #CSTB @TennisTV @atptour x.com