Patty Pravo celebra 60 anni di carriera con Opera

Patty Pravo festeggia 60 anni di musica perché ha iniziato a cantare fin dagli anni '60, influenzando più generazioni. La cantante, che ha venduto milioni di dischi, ha deciso di celebrare questo traguardo con un nuovo album intitolato “Opera”. La sua carriera è costellata di successi e rinascite, e il suo nome rimane tra i più riconoscibili nel panorama italiano.

MILANO – Patty Pravo celebra 60 anni di carriera: un percorso artistico tra i più lunghi del panorama musicale italiano durante il quale è stata – e resta – protagonista indiscussa. Una vita fatta di successi, di provocazioni ed eccessi, di collaborazioni e di ricerca – seguendo ostinatamente il suo intuito musicale – in un'evoluzione costante che le ha permesso di restare sempre sulla cresta dell'onda. La grande interprete non si sottrae a quest'importante ricorrenza, anzi, lo fa con l'entusiasmo e l'estro che la contraddistinguono, e pubblica per l'occasione il suo ventinovesimo album da studio, "Opera" (Nar International – AdaWarner Music Italy), in uscita il 6 marzo.