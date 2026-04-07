Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sul palco della Fenice di Senigallia con La moglie fantasma

SENIGALLIA - Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sono i protagonisti di “La moglie fantasma” commedia dell’inglese David Tristram in scena al Teatro la Fenice di Senigallia venerdì 10 aprile, al Teatro la Perla di Montegranaro sabato 11 e al Teatro Persiani di Recanati domenica 12 per le stagioni proposte dai rispettivi comuni e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche. Allestito con la regia di Marco Rampoldi e con Giorgio Verduci, Giorgio Centamore, Roberta Petrozzi e la partecipazione di Alessandra Faiella a fianco dei due interpreti principali, il testo (la traduzione dall’inglese è di Enrico Luttmann) mescola in modo arguto e divertente lo shakespeariano “Amleto” e lo “Spirito Allegro” di Coward, un po’ di Pirandello e un pizzico di Agatha Christie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Al Teatro Salieri di Legnago "La moglie fantasma" con Maria Grazia Cucinotta e Pino QuartulloMaria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo protagonisti al Teatro Salieri di Legnago con La moglie fantasma.

Fine settimana al D’Annunzio: Maria Grazia Cucinotta ne “La Moglie Fantasma” e il Concerto di PrimaveraProsegue con successo la stagione Liberi di Scegliere che sta animando il Teatro D’Annunzio dallo scorso ottobre.

Temi più discussi: Maria Grazia Cucinotta: Amo la Pasqua, la passo con familiari e amici tra casa e scampagnate; Maria Grazia Cucinotta ambasciatrice delle Eolie: Un luogo dove ricominciare a vivere; Maria Grazia Cucinotta : Le Eolie sono un regalo che ognuno può fare alla propria vita; Maria Grazia Cucinotta ambasciatrice delle Eolie: Un luogo dove ricominciare a vivere.

Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sul palco della Fenice di Senigallia con La moglie fantasmaSENIGALLIA - Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo sono i protagonisti di La moglie fantasma commedia dell’inglese David Tristram in scena al Teatro la Fenice di Senigallia venerdì 10 aprile, al T ... anconatoday.it

Maria Grazia Cucinotta ambasciatrice delle Eolie: Un luogo dove ricominciare a vivereLe Isole Eolie tornano al centro della scena internazionale come simbolo di un turismo autentico, sostenibile e profondamente umano. A rilanciare il fascino dell’arcipelago è stato l’evento Eolie, Pa ... 24live.it

Brand Eolie, testimonial d’eccezione l’attrice Maria Grazia Cucinotta - facebook.com facebook