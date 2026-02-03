Al Teatro Salieri di Legnago La moglie fantasma con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo
Questa sera al Teatro Salieri di Legnago va in scena
Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo protagonisti al Teatro Salieri di Legnago con La moglie fantasma. In scena domenica 8 febbraio, ore 20.45, la commedia di David Tristram, nella regia di Marco Rampoldi, porta sul palcoscenico un intreccio brillante costruito su equivoci, situazioni.🔗 Leggi su Veronasera.it
