Saffredi l' anima della Maremma

Saffredi, simbolo della Maremma, rappresenta l’equilibrio tra tradizione e passione. I vigneti di Pereta, affacciati sul mare, sono il cuore di questa produzione, che riflette l’unicità del territorio. La Fattoria Le Pupille ha saputo valorizzare queste caratteristiche, creando un vino che esprime l’anima autentica della regione, attraverso un percorso di qualità e rispetto per la natura.

C’è una luce particolare che accompagna i vigneti di Pereta, affacciati sul mare della Maremma. Non è solo una questione atmosferica: è un tratto identitario che Fattoria Le Pupille ha trasformato, negli anni, in cifra stilistica. È da qui che nasce Saffredi, il vino simbolo dell’azienda, oggi presentato nella nuova annata 2023, che conferma un percorso iniziato quasi quarant’anni fa e mai davvero interrotto. Saffredi debutta nel 1987, quando Elisabetta Geppetti decide di misurarsi con i grandi rossi internazionali partendo da una terra che allora aveva ancora molto da dimostrare. Da esperimento ambizioso a bandiera enologica della Maremma, il passo è stato lungo ma coerente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Saffredi, l'anima della Maremma Il cuore della Maremma. Agriasilo in MozambicoL’Agriasilo in Mozambico rappresenta un progetto che valorizza il cuore della Maremma attraverso iniziative sostenibili e condivise. Leggi anche: ’Sei ore della Maremma’. C’è tra meno di un mese La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Saffredi, l'anima della Maremma.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.