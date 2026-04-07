Durante il fine settimana di Pasqua in Maremma, i carabinieri di Grosseto hanno messo in campo un piano di sicurezza con più di 60 agenti presenti sul territorio. Sono stati effettuati circa 280 controlli lungo le strade, nelle aree pubbliche e nei principali punti di ritrovo, con l’obiettivo di garantire la tutela di residenti e visitatori. La presenza delle forze dell’ordine è stata rafforzata per tutto il periodo festivo.

I carabinieri di Grosseto hanno coordinato un piano di sicurezza straordinario durante il weekend di Pasqua in Maremma, schierando oltre 60 agenti per tutelare residenti e visitatori. L’operazione ha l’impiego di un presidio capillare che ha interessato sia il capoluogo che i vari centri della provincia. La strategia di sorveglianza è stata diversificata per coprire ogni angolo del territorio, dalle zone costiere alle periferie. Per l’attuazione del piano sono state utilizzate diverse modalità di pattugliamento. Oltre ai classici mezzi motorizzati come auto e moto, sono stati impiegati agenti in bicicletta e personale di quartiere, specialmente dove si registrava la maggiore concentrazione di persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maremma blindata a Pasqua: 60 agenti e 280 controlli per la sicurezza

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