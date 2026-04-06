A Roma, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli di sicurezza in vista delle festività pasquali. Durante le operazioni sono state arrestate alcune persone e altre denunciate in relazione a casi di borseggio e furti con destrezza. La città si presenta blindata, con attività di pattugliamento e verifiche che proseguono senza interruzioni per garantire la sicurezza durante le giornate di festa.

Sono giorni di festa, ma nella Capitale continuano senza sosta le attività dei Carabinieri in contrasto alla microcriminalità urbana fra borseggi e furti con destrezza. Nelle ultime 48 ore, infatti, un'ampia operazione di controllo che ha interessato il centro storico, il rione Monti e l'area della Stazione Termini - effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - ha portato all'arresto di 13 persone e alla denuncia a piede libero di altre 6. Le operazioni, intensificate in vista dell'afflusso turistico, hanno permesso di sventare numerosi reati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, città blindata per Pasqua. Via ai controlli di sicurezza: arresti e denunce

Roma, città blindata per Pasqua. Via ai controlli di sicurezza, scattano arresti e denunceSono giorni di festa, ma nella Capitale continuano senza sosta le attività dei Carabinieri in contrasto alla microcriminalità urbana fra borseggi e...

Roma: controlli al Tufello e Citta’ Giardino, 7 arresti e 2 denunceControlli intensificati a Roma: 7 arresti e 2 denunce nei quartieri Tufello e Città Giardino.

Temi più discussi: Il corteo No Kings di Roma. E il caso Ilaria Salis; Via Crucis e processioni: Roma blindata per gli eventi di Pasqua; Roma blindata per la Via Crucis e gli eventi di Pasqua: allerta massima fra Colosseo e San Pietro; I No Kings contro le guerre: tangenziale bloccata a Roma.

Roma, città blindata per corteo No al referendum e contro la guerra in IranRoma blindata per la manifestazione promossa da diverse sigle, tra cui Potere al Popolo e Unione Sindacale di Base, per sostenere il 'No' al referendum ... lapresse.it

Roma Blindata per la Via Crucis: Guida Completa alla ViabilitàLeggi la guida completa alle chiusure stradali, alle deviazioni dei mezzi pubblici e alla viabilità a Roma in occasione della Via Crucis 2026. radiocolonna.it

Tragedia a Roma: Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce. Il giovane calciatore stava rientrando a casa facebook

Il crollo della Roma continua, solo undici punti in 9 partite: ora rischia anche il posto in Europa x.com