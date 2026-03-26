In vista delle festività pasquali, le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli interforze per garantire la sicurezza pubblica. L’aumento previsto dei visitatori in città e nelle aree circostanti ha portato le forze dell’ordine a pianificare misure di monitoraggio più stringenti. La presenza di forze di polizia sul territorio sarà rafforzata durante i giorni di festa, con verifiche e controlli mirati.

Si avvicinano a grandi passi le festività pasquali con conseguente maggiore afflusso di turisti in città e provincia. Alla luce di questa scadenza, a tutela della sicurezza pubblica, si è riunito oggi 26 marzo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Forlenza, per la definizione delle linee di attuazione dei dispositivi di sicurezza nel territorio della Provincia per le prossime festività, attraverso la predisposizione di mirati servizi interforze e di attività a carattere preventivo e repressivo. La polizia stradale attuerà specifici servizi di contrasto all’uso di alcool e di droga alla guida dei veicoli, mentre la polizia ferroviaria intensificherà l’attività di prevenzione e di vigilanzanell’ambito di specifica competenza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Sarà una Pasqua "blindata" con controlli interforze a tutela della sicurezza pubblica

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