Marco Nonno non entrerà in Consiglio regionale per Fratelli d'Italia al posto di Cirielli | ha una condanna definitiva
La Giunta per le Elezioni ha deciso che Marco Nonno non entrerà nel Consiglio regionale al posto di Cirielli, che si è dimesso. Questa decisione si basa sulla condanna definitiva di Nonno. La scelta esclude quindi la possibilità di ingresso nel parlamento regionale per l'esponente di Fratelli d’Italia. La questione riguarda le norme che regolano l’accesso alla carica in relazione a condanne penali definitive.
La Giunta per le Elezioni decide che Marco Nonno non sarà consigliere regionale al posto del dimissionario Cirielli. Subentra Lea Romano, seconda dei non eletti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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