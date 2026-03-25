Consiglio regionale Campania alt a Marco Nonno | il consigliere Fdi non entra per ora al posto di Edmondo Cirielli
Il Consiglio regionale della Campania ha deciso di non far entrare al momento Marco Nonno, consigliere di Fratelli d'Italia, al posto di Edmondo Cirielli. La decisione si basa sulla questione della decadenza prevista dalla legge Severino, legata alla condanna dell'ex paracadutista di destra per i disordini di Pianura. La situazione rimane in sospeso in attesa di ulteriori sviluppi.
Sul subentro dell'ex paracadutista di destra pesa ancora la questione della decadenza per la legge Severino connessa alla sua condanna per i disordini di Pianura. Disposto un supplemento di indagine dal Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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