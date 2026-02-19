Edmondo Cirielli non resta in Consiglio regionale sceglie il ministero Al suo posto Marco Nonno

Edmondo Cirielli lascia il consiglio regionale per entrare in Parlamento, dopo aver perso alle elezioni contro Fico. La sconfitta lo spinge a puntare al ministero, dove spera di ottenere un ruolo più incisivo. Al suo posto subentra Marco Nonno, che prende il suo posto in consiglio. Cirielli ha annunciato di voler lavorare a livello nazionale, lasciando alle spalle le questioni regionali. La sua decisione cambia gli equilibri politici in regione, mentre Nonno si prepara a entrare in consiglio.

