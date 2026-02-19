Edmondo Cirielli non resta in Consiglio regionale sceglie il ministero Al suo posto Marco Nonno
Edmondo Cirielli lascia il consiglio regionale per entrare in Parlamento, dopo aver perso alle elezioni contro Fico. La sconfitta lo spinge a puntare al ministero, dove spera di ottenere un ruolo più incisivo. Al suo posto subentra Marco Nonno, che prende il suo posto in consiglio. Cirielli ha annunciato di voler lavorare a livello nazionale, lasciando alle spalle le questioni regionali. La sua decisione cambia gli equilibri politici in regione, mentre Nonno si prepara a entrare in consiglio.
Edmondo Cirielli lascia il Consiglio regionale della CampaniaEdmondo Cirielli ha deciso di dimettersi dal Consiglio regionale della Campania a causa di un conflitto tra il suo ruolo nell’assemblea e le sue funzioni come deputato e viceministro degli Esteri.
