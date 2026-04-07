Marco Nonno deve rinunciare al Consiglio regionale | entra Lea Romano

Il Consiglio regionale della Campania ha annunciato il cambio di rappresentanza dopo le dimissioni di un consigliere. Al suo posto entrerà Lea Romano, che prenderà il posto di Marco Nonno. La nomina è stata ufficializzata in seguito alla decisione di sostituire il dimissionario Edmondo Cirielli. La nuova composizione del Consiglio sarà così aggiornata con l’ingresso di Romano.

Sarà Lea Romano e non Marco Nonno a subentrare in Consiglio regionale della Campania al dimissionario Edmondo Cirielli. È quanto stabilito dalla Giunta delle Elezioni del Consiglio regionale che ha affrontato la questione della surroga e della posizione del primo dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Napoli, Marco Nonno. La Giunta delle Elezioni ha preso atto dell’istruttoria presentata il 25 marzo scorso dal presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, sulla base del lavoro svolto dagli uffici competenti; alla luce delle interlocuzioni formali con il Tribunale e con la Corte di Appello di... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Campania: Lea Romano in Consiglio, stop legale a Marco NonnoLea Romano entrerà nel Consiglio regionale della Campania per sostituire Edmondo Cirielli, dopo che la Giunta delle Elezioni ha respinto l’ingresso...

Consiglio Regionale Campania: fuori Nonno, a Cirielli subentra Lea RomanoLa Giunta delle Elezioni del Consiglio regionale ha confermato il quadro giuridico che impedisce il ritorno in Aula di Marco Nonno.

Marco Nonno deve rinunciare al Consiglio regionale: entra Lea RomanoSarà Lea Romano e non Marco Nonno a subentrare in Consiglio regionale della Campania al dimissionario Edmondo Cirielli. È quanto stabilito dalla Giunta delle Elezioni del Consiglio regionale che ha af ... napolitoday.it

Marco Nonno non entrerà in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia al posto di Cirielli: ha una condanna definitivaLa Giunta per le Elezioni decide che Marco Nonno non sarà consigliere regionale al posto del dimissionario Cirielli ... fanpage.it