Consiglio Regionale Campania | fuori Nonno a Cirielli subentra Lea Romano

La Giunta delle Elezioni del Consiglio regionale della Campania ha stabilito che Marco Nonno non potrà tornare in Aula. Al suo posto, entrerà Lea Romano, come confermato dalla stessa giunta. La decisione riguarda il quadro giuridico vigente e riguarda i membri del Consiglio regionale. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui passaggi successivi è stato comunicato.

La Giunta delle Elezioni del Consiglio regionale ha confermato il quadro giuridico che impedisce il ritorno in Aula di Marco Nonno. A stabilirlo è l’istruttoria presentata il 25 marzo dal presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, sulla base del lavoro degli uffici e dei riscontri arrivati dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Napoli. La condanna definitiva a carico di Nonno, già alla base della sua decadenza nella scorsa legislatura in applicazione della Legge Severino, è ancora in essere. Inoltre, non risultano provvedimenti di riabilitazione. Nel corso della seduta è stata esaminata anche una proposta del consigliere Raffaele Maria Pisacane (Fratelli d’Italia), che prevedeva l’ingresso di Nonno in Consiglio in attesa di un chiarimento della Cassazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Consiglio Regionale Campania: fuori Nonno, a Cirielli subentra Lea Romano Consiglio Campania, no da Giunta elezioni a ingresso Nonno: a Cirielli subentra per FdI Lea RomanoTempo di lettura: 2 minutiNo all’ingresso di Marco Nonno (FdI) in Consiglio regionale al posto di Edmondo Cirielli, dimessosi per l’incompatibilità... Consiglio regionale Campania, alt a Marco Nonno: il consigliere Fdi non entra (per ora) al posto di Edmondo CirielliSul subentro dell'ex paracadutista di destra pesa ancora la questione della decadenza per la legge Severino connessa alla sua condanna per i... Temi più discussi: Zannini sospeso, fissato il consiglio regionale per decretare la 'supplenza' di Parente; Campania fuori dal piano di rientro, Odierna: Svolta per il nostro territorio; Campania fuori dal dissesto sanità, politica divisa tra il pugno duro di De Luca e la concertazione targata Fico; Consiglio regionale, Nonno: Mia posizione regolare, pronto a chiedere chiarimento in Cassazione. Regione Campania, stop a Nonno: entra Lea Romano. Decisiva la Legge SeverinoLa partita sembrava ancora aperta, ma la decisione è arrivata netta: niente ingresso in Consiglio regionale per Marco Nonno. ilgiornalelocale.it Consiglio Regionale Campania: fuori Nonno, a Cirielli subentra Lea RomanoSarà Lea Romano e non Marco Nonno a subentrare al Consiglio regionale della Campania al dimissionario Edmondo Cirielli. La Giunta ... msn.com Consiglio regionale della Campania. . Il Web TG del Consiglio Regionale della Campania - facebook.com facebook