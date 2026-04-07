Campania | Lea Romano in Consiglio stop legale a Marco Nonno

Lea Romano prenderà il posto di Edmondo Cirielli nel Consiglio regionale della Campania. La decisione è stata comunicata dopo che la Giunta delle Elezioni ha respinto la richiesta di ingresso di Marco Nonno. La sua nomina segue la sconfitta legale di Marco Nonno, che aveva presentato ricorso per entrare in consiglio. Questa sostituzione è ora ufficiale e definitiva.

Lea Romano entrerà nel Consiglio regionale della Campania per sostituire Edmondo Cirielli, dopo che la Giunta delle Elezioni ha respinto l’ingresso di Marco Nonno. La decisione è arrivata martedì 07 aprile 2026, ore 16:42. Il passaggio di testimone nasce dalle dimissioni di Edmondo Cirielli, costretto a lasciare il seggio a causa di incompatibilità con incarichi a livello nazionale. In questo scenario, la priorità era definire chi dovesse occupare il posto vacante per garantire l’operatività dell’Aula. L’ipotesi di affidare il seggio a Marco Nonno, esponente di Fratelli d’Italia, è stata invece smentita dalla Giunta delle Elezioni. Il rigetto si basa su un’istruttoria presentata il 25 marzo scorso dal presidente del Consiglio regionale e membro della stessa Giunta, Massimiliano Manfredi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: Lea Romano in Consiglio, stop legale a Marco Nonno Consiglio Regionale Campania: fuori Nonno, a Cirielli subentra Lea RomanoLa Giunta delle Elezioni del Consiglio regionale ha confermato il quadro giuridico che impedisce il ritorno in Aula di Marco Nonno. Consiglio Campania, no da Giunta elezioni a ingresso Nonno: a Cirielli subentra per FdI Lea RomanoTempo di lettura: 2 minutiNo all’ingresso di Marco Nonno (FdI) in Consiglio regionale al posto di Edmondo Cirielli, dimessosi per l’incompatibilità... Si parla di: Zannini sospeso, fissato il consiglio regionale per decretare la 'supplenza' di Parente. Regione Campania, stop a Nonno: entra Lea Romano. Decisiva la Legge SeverinoLa partita sembrava ancora aperta, ma la decisione è arrivata netta: niente ingresso in Consiglio regionale per Marco Nonno. ilgiornalelocale.it Consiglio Regionale Campania: fuori Nonno, a Cirielli subentra Lea RomanoSarà Lea Romano e non Marco Nonno a subentrare al Consiglio regionale della Campania al dimissionario Edmondo Cirielli. La Giunta ... msn.com