Marco il ragazzo autistico derubato e quella lezione speciale dai carabinieri - IL VIDEO

Un ragazzo autistico è stato vittima di un furto, un episodio che ha scosso le sue convinzioni e le sue routine quotidiane. Dopo l’accaduto, i carabinieri sono intervenuti e hanno fornito assistenza, offrendo anche una dimostrazione concreta di supporto. La vicenda è stata documentata in un video, che mostra le interazioni tra le forze dell’ordine e il ragazzo, evidenziando il loro intervento.

Il furto di cui è stato vittima è andato a minare tutte quelle certezze che, da ragazzo autistico, aveva fatto così fatica a conquistare. Ma i carabinieri lo hanno aiutato. Non sono confortandolo e insegnandogli i trucchi per difendersi da altri eventuali furti ma anche individuando il ladro e restituendogli i suoi averi. "Marco è un ragazzo autistico che lavora da Pizzaut - si legge a proposito nel post - Marco venerdì (3 aprile) è stato derubato. Qualcuno, mentre era seduto in un bar di Monza, ha rubato il suo marsupio. Marco è andato in crisi, hanno rubato il suo marsupio più bello, il power bank a cui era legato, i suoi documenti e le sue carte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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POST LUNGO. che racconta di un ragazzo autistico derubato e poi finito dai carabinieri. Leggilo solo se hai voglia di capire. Marco è un ragazzo Autistico che lavora da PizzAut. Marco venerdì è stato derubato. Qualcuno, mentre era seduto in un bar di Monza, - facebook.com facebook

Marco #Ottolini sul rinnovo di Dusan #Vlahovic con la #Juventus: “C’è disponibilità reciproca ad andare avanti insieme. I colloqui procedono, ma non ci sono novità al momento”. #calciomercato x.com