Il caso del ragazzo autistico multato | È una vicenda inaccettabile

Un controllore ha multato un ragazzo autistico su un autobus dopo che il ragazzo aveva perso il biglietto. Andrea Boccanera, presidente della Gulliver, ha definito l’accaduto inaccettabile, commentando l’episodio. La vicenda riguarda un episodio in cui un giovane con autismo è stato sanzionato per aver smarrito il titolo di viaggio. La notizia ha suscitato attenzione e polemiche.

"Quanto è accaduto è inaccettabile". Così Andrea Boccanera, presidente della Gulliver, commenta l’episodio che ha visto coinvolto un ragazzo autistico multato da un controllore sull’autobus, dopo che aveva perso per sbaglio il biglietto. La vicenda è stata raccontata ieri al Carlino dalla madre, Pamela Girometti, che aveva sottolineato tra l’altro come il figlio Cristian fosse stato trattenuto a bordo oltre la sua fermata. "Il ragazzo è con noi da tre anni – dice Boccanera – e ora lavora all’Ostello, dove è impiegato nella preparazione delle pizze. Quello che gli è successo è inaccettabile ed è il quarto episodio simile che riguarda nostri ragazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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