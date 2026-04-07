Un ex ingegnere di Valentino Rossi ha paragonato Marco Bezzecchi a un’icona della MotoGP. La dichiarazione arriva dopo le recenti performance del pilota, che ha mostrato una crescita costante in campionato. Bezzecchi, classe 1998, ha iniziato a distinguersi nelle competizioni di livello internazionale, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. La sua carriera si sta consolidando come una delle più promettenti del panorama motociclistico.

"> Marco Bezzecchi: L’Evoluzione di un Talento Emergente. Marco Bezzecchi, giovane talento dell’ambiente MotoGP, ha attirato l’attenzione degli esperti fin dall’inizio della sua carriera. Recentemente, ha ricevuto elogi significativi da Giulio Bernardelle, un ex ingegnere dell’Aprilia che ha lavorato a stretto contatto con Valentino Rossi nei suoi anni formativi. La stagione attuale sta dimostrando di essere estremamente promettente per Bezzecchi, che ha saputo emergere come uno dei piloti di punta nel campionato. Durante l’ultimo weekend di gara ad Austin, l’italiano ha conquistato la pole position e ha portato a casa la sua terza vittoria della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marco Bezzecchi paragonato a un’icona della MotoGP dal precedente ingegnere di Valentino Rossi.

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