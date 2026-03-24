Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marco Bezzecchi ha avuto un avvio scoppiettante nella stagione 2026 di MotoGP, conquistando la sua quarta vittoria consecutiva in Brasile. Questo trionfo non solo segna una straordinaria performance personale, ma fa anche di lui il primo pilota Aprilia a realizzare una simile serie vincente nella storia del campionato. La corsa di Bezzecchi, iniziata sul circuito di Buriram e proseguendo a Goiânia, lo ha portato a sedere comodamente al vertice della classifica di campionato. La prestazione di Aprilia è stata... 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marco Bezzecchi rivela il messaggio motivante di Valentino Rossi prima della vittoria in Brasile.

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Contenuti e approfondimenti su Marco Bezzecchi

Temi più discussi: Marco Bezzecchi motivato: Felice di correre in Brasile, dobbiamo continuare a lavorare; Marc Marquez rivela: Non correrò in MotoGP oltre i 40 anni, non preoccupatevi; MotoGP oggi in tv, GP Brasile 2026: orari prove libere, programma venerdì 20 marzo, streaming; Marco Bezzecchi rivela il messaggio motivante di Valentino Rossi prima della vittoria in Brasile.

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La MotoGp 2026 nel segno di Marco Bezzecchi e dell'Aprilia. Di @uzapelloni x.com