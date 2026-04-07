A partire dal 2031, la maratona verrà esclusa dai Mondiali di atletica leggera, poiché World Athletics ha deciso di creare un campionato indipendente dedicato esclusivamente alle corse su strada e alla distanza dei 42 chilometri. La decisione riguarda la riorganizzazione delle competizioni internazionali di corsa, con Atene che si trova tra le città considerate favorite per ospitare questa nuova manifestazione. La modifica interesserà tutte le gare di maratona previste nei programmi ufficiali.

World Athletics rimuoverà la maratona dai Mondiali a partire dal 2031 per istituire un campionato autonomo dedicato alla 42 km e alle corse su strada. La separazione definitiva avverrà dopo le edizioni del 2027, prevista a Pechino, e quella del 2029. Per quest’ultima data, Roma figura tra le città candidate all’organizzazione. Il nuovo assetto prevede l’avvio di una competizione indipendente nel 2030. Il format sarà annuale, con l’alternanza tra gare maschili e femminili. L’architettura della nuova era su strada. Sebastian Coe ha motivato la riforma puntando sulla risonanza globale della distanza regina. L’obiettivo è creare un evento che onori la storia della disciplina attraverso un modello moderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maratona: dal 2031 nasce un campionato a sé, Atene tra le favorite

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Lazio: “Obbiettivo disputare il campionato 2031-32 all’interno del Flaminio”(Adnkronos) – "L'obbiettivo della Lazio è quello di giocare il campionato di calcio del 2031-32 all'interno dello stadio Flaminio".