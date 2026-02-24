Lazio | Obbiettivo disputare il campionato 2031-32 all’interno del Flaminio

La Lazio ha deciso di puntare a disputare il campionato 2031-32 nello stadio Flaminio, motivata dalla volontà di valorizzare il sito storico. La società ha presentato un progetto dettagliato per rinnovare l’impianto e renderlo idoneo alle esigenze moderne. La scelta nasce dalla volontà di riqualificare un luogo simbolico del calcio romano. La proposta sta ora entrando nella fase di valutazione da parte delle autorità competenti.

(Adnkronos) – "L'obbiettivo della Lazio è quello di giocare il campionato di calcio del 2031-32 all'interno dello stadio Flaminio". Questa la sintesi del pensiero del team di professionisti incaricati dalla S.S. Lazio di predisporre il progetto dello stadio Flaminio, nel corso del Forum presso il Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, dove sono stati illustrato tempi, prospettive e visione strategica dell'intervento. Dal cronoprogramma dei lavori, alla candidatura per gli Europei 2032, fino al ruolo decisivo del presidente Claudio Lotito e alla collaborazione con l'eredità architettonica della famiglia Nervi, in un percorso iniziato anni fa e fondato su stabilità economica, progettualità e continuità.