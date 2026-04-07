Manutenzione all’incrocio semaforo disattivato | attenzione alla segnaletica di cantiere

Il Comune di San Mauro Pascoli ha comunicato che da oggi, martedì, l’incrocio tra via Rio Salto I, via Rimini e via Costa sarà interessato da lavori di manutenzione. Durante l’intervento, che durerà circa una settimana, il semaforo sarà spento temporaneamente. La segnaletica di cantiere sarà presente per indicare le modalità di attraversamento dell’intersezione in questo periodo.

Il Comune di San Mauro Pascoli avvisa la cittadinanza che a partire da oggi, martedì, l’incrocio tra via Rio Salto I, Via Rimini e via Costa sarà interessato da un intervento che comporterà lo spegnimento temporaneo del semaforo per circa una settimana. I lavori si sono resi necessari per procedere alla sostituzione dell’impianto semaforico stesso. Durante tutto il periodo dell'intervento la circolazione stradale non subirà interruzioni ma sarà regolata dalla segnaletica di precedenza già presente sul posto e dalla segnaletica verticale di cantiere. Si invita pertanto ogni conducente a prestare la massima attenzione e a moderare la velocità nell'avvicinarsi all'area del cantiere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A Milano è crollato in strada un semaforo a un incrocioÈ successo nella mattinata di giovedì 19 febbraio: a cedere è stata la palina semaforica e i bracci di sostegno dell'impianto.

Incrocio 'San Matteo', completata l'implementazione della nuova segnaleticaCompletati i lavori in un punto nevralgico della viabilità tristemente noto per l'alto numero di incidenti.

Temi più discussi: PIEVE DI CENTO: Prosegue l’attività per prepararci all’imminente chiusura del Ponte Nuovo (27 aprile).; Frosinone, il Brt Scalo-De Matthaeis operativo da luglio, ma addio ai 10 minuti: ci vorrà almeno il doppio; Siderno, semaforo di via delle Americhe: il Giudice di Pace respinge tutti i ricorsi e conferma la legittimità delle multe.

Semafori senza corrente Traffico in tilt all’incrocioAncora un black out dei semafori tra piazza Emanuele Filiberto e viale Bligny e ancora disagi per gli automobilisti rimasti senza indicazioni. Il problema si è verificato ieri mattina ed è intervenuta ... laprovinciapavese.gelocal.it

Ingorghi all’incrocio: un semaforo intelligente per sbloccare il trafficoIncrocio di Santa Maria Apparente? Ci vorrebbe un bel semaforo guidato dall’intelligenza artificiale, che preveda lo scorrimento contemporaneo in più direzioni, razionalizzando i tracciati ... ilrestodelcarlino.it

Il canale pericoloso per via dei progetti fermi al palo e della manutenzione bloccata, interrogazione riaccende i riflettori: «Solo allontanando la gente ci sarà sicurezza» - facebook.com facebook

Sulla #A1, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 22 di mercoledì 8 alle 6 di giovedì 9 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consi x.com