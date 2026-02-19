A Milano è crollato in strada un semaforo a un incrocio

A Milano, un semaforo è caduto in strada durante l’ora di punta, bloccando l’incrocio principale. Il pezzo di metallo ha sfondato il manto stradale, creando confusione tra le auto in transito. Per fortuna, non ci sono stati feriti. La polizia ha circondato la zona, mentre i tecnici si preparano a rimuovere i resti e a verificare le cause del crollo. La strada rimane chiusa in attesa di interventi. La situazione ha provocato code e rallentamenti in tutta l’area.

È successo nella mattinata di giovedì 19 febbraio: a cedere è stata la palina semaforica e i bracci di sostegno dell'impianto. Nessun ferito Il crollo improvviso e il traffico in tilt, nell'ora di punta, lungo una delle arterie più trafficate della città. A Milano giovedì mattina è crollato in strada un semaforo, insieme agli alti bracci che tengono sollevato l'impianto. È accaduto in viale Cermenate, nella zona sud del capoluogo lombardo. Il cedimento della palina semaforica, stando a quanto ricostruito, è avvenuto intorno alle 8. L'impianto coinvolto è quello situato all'angolo con via Volvinio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

