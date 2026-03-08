Genoa Roma la partita di Manu Koné | dentro alla prestazione del calciatore giallorosso

Durante la partita tra Genoa e Roma, Manu Koné ha giocato un ruolo da protagonista, contribuendo alla prestazione della squadra giallorossa. Nella sfida valida per la 28ª giornata di Serie A, il calciatore ha dimostrato attenzione e impegno in campo. Nell’incontro di andata, Koné aveva segnato un gol nel risultato di 3-1 che aveva portato la Roma alla vittoria contro il Genoa.

Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di un’idea per la difesa! Occhio però alla concorrenza in Serie A e all’ostacolo da superare Elmas Napoli, futuro già segnato? Cosa filtra sul riscatto dal Lipsia: svelata la sua volontà e quella del club Pagelle Genoa Roma: Vitinha uomo della Provvidenza, Messias freddezza e geometrie. Pellegrini ingenuità fatale VOTI Moviola Genoa Roma, l’episodio arbitrale chiave della sfida di Serie A!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa Roma, la partita di Manu Koné: dentro alla prestazione del calciatore giallorosso Leggi anche: Jagiellonia Fiorentina, la partita di Mandragora: dentro alla prestazione del calciatore viola Live Roma-Genoa 2-0: Soulé-Koné in sei minuti per il doppio vantaggio giallorossoRoma – Ultimo impegno del 2025 per la Roma di Gasperini, che all’Olimpico ospita il Genoa del grande ex Daniele De Rossi per un match sì dal grande... Tutto quello che riguarda Genoa Roma. Temi più discussi: Genoa-Roma, Prevendita al via; Genoa-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Le parole di Gasperini alla vigilia di Genoa-Roma; Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita. Gasperini diretta dopo Genoa-Roma: le parole in tv e in conferenza dopo la sconfitta contro De Rossi LIVELa Roma perde 2-1 a Marassi contro il Genoa: N'Dicka risponde a Messias, ma Vitinha nel finale firma la rete decisiva per la vittoria dei rossoblù. Attesa per le parole di Gasperini nel post partita. corrieredellosport.it Genoa-Roma oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiLa Roma è ospite in casa del Genoa per la partita di oggi alle ore 18:30: tutte le notizie sulla gara e dove vederla in tv e in streaming ... fanpage.it Gasperini diretta dopo Genoa-Roma: le parole in tv e in conferenza dopo la sconfitta contro De Rossi LIVE - facebook.com facebook #IlMiglioreVG - Genoa-Roma 2-1 - Vota il man of the match dei giallorossi #ASRoma x.com