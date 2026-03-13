Manu Koné è al centro di voci di mercato riguardanti l’Inter, con Piero Ausilio che sta preparando un nuovo tentativo di acquisto. La trattativa resta vivace e si intensifica, mentre le strategie della società nerazzurra si fanno più chiare. Fabrizio Romano ha riportato i dettagli di questa possibile operazione, che coinvolge il centrocampista francese e il club milanese.

Inter News 24 Manu Koné Inter, la trattativa resta caldissima per le strategie di Piero Ausilio, pronto a un nuovo tentativo per il centrocampista francese. Il calciomercato della Beneamata ruota attorno a un nome preciso per rinforzare la mediana: Manu Koné, centrocampista francese classe 2001 dotato di una straripante forza fisica e dinamismo. Come riferito dall’esperto Fabrizio Romano su YouTube, il giocatore della Roma è un vero e proprio “pallino” del direttore sportivo Piero Ausilio e dell’allenatore Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro ora alla guida tecnica del Biscione. Nonostante il club capitolino abbia già respinto un assalto... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Manu Koné Inter, pronto l’assalto di mercato: il retroscena di Fabrizio Romano

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Assalto a Manu Koné: la Roma sfida le big, servono 40 milioni per il sìL’Inter del futuro inizia a prendere forma e il cuore pulsante del cambiamento sarà il centrocampo.

Aggiornamenti e notizie su Manu Koné Inter

Temi più discussi: ?? Inter: anche i big a rischio, nel mirino Vicario e Koné. Milan su Kean e Gila; Roma, affaticamento muscolare per Koné: contro il Bologna ci sarà El Aynaoui; Internazionale Milano News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; Mercato, Frattesi verso l’addio in estate: la Roma ci pensa, all’Inter piace Koné.

Non solo Koné, l’Inter vuole due romanisti: 90 milioni di euroLa Roma parte, infatti, da una valutazione di almeno 50-55 milioni di euro. Ma Koné non è l’unico calciatore romanista finito sul taccuino dell’Inter. Le ultime indiscrezioni di ‘dajeroma.tv’ ... asromalive.it

Perché l’Inter vuole Koné e perché sarebbe perfetto per Chivu: i dati spiegano tuttoIl centrocampista francese è il grande obiettivo di Marotta e Chivu per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione ... fcinter1908.it

Vi parlo da mesi dell'interesse dell' #Inter per Manu #Koné in vista della prossima stagione. Bisognerà capire la #Roma quanto chiederà. Piccolo retroscena: l'accordo che avevano trovato la scorsa estate i due club ammontava a 30 mln + bonus, poi sappiamo x.com

: Inter are prepared to invest more than €40m to sign Manu Koné from Roma. He is considered the "dream target" to transform the midfield. - facebook.com facebook