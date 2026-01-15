Lusso Saks Global dichiara fallimento e ricorre al Chapter 11

Saks Global, importante realtà nel settore del lusso negli Stati Uniti, ha annunciato il suo fallimento e ha presentato domanda di protezione ai sensi del Chapter 11 presso il tribunale del Texas. La decisione evidenzia le difficoltà attuali nel mercato del retail di lusso e potrebbe avere ripercussioni sul settore. Questa situazione rappresenta un momento di riflessione sulle sfide affrontate dai grandi marchi nel contesto economico attuale.

Il retail di lusso degli Usa viene scosso da uno dei fallimenti più significativi degli ultimi anni: Saks Global ha ufficialmente presentato istanza di fallimento volontario presso il tribunale fallimentare del distretto meridionale del Texas. Il g ruppo, nato dall'ambiziosa fusione che ha riunito sotto un'unica egida insegne storiche come Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, h a scelto la strada del Chapter 11 per proteggersi da una massa debitoria imponente che ammonta a circa 3,4 miliardi di dollari. Nonostante la gravità della procedura, la società ha diffuso rassicurazioni immediate per cercare di mantenere la fiducia di stakeholder e consumatori.

I grandi nomi del lusso tra i fornitori creditori di Saks Global - Chanel, Kering, ma anche Capri e Mayhoola compaiono tra i protagonisti del lusso e della bellezza a cui il colosso della distribuzione, in stato d’insolvenza, deve decine di milioni di dollari. it.fashionnetwork.com

Saks Global dichiara bancarotta e nomina nuovo Ad - Saks Global Enterprises ha dichiarato bancarotta per far fronte alle crescenti perdite e al notevole debito che grava sull'iconico rivenditore di lusso. finanza.repubblica.it

Saks Global, il gruppo statunitense che controlla i grandi magazzini di lusso Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, ha presentato volontariamente istanza di fallimento presso il Tribunale del Distretto Meridionale del Texas. #SaksGlobal #Fo facebook

Saks Global in crisi: i grandi magazzini di lusso dichiarano bancarotta. Fra i creditori Lvmh, Cucinelli e Armani x.com

