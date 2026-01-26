Perisic chiama l’Inter | la mossa del croato dopo l’annuncio di Jakirovic non è passata inosservata

L’annuncio di Jakirovic all’Inter ha suscitato reazioni anche da partite di altri giocatori, tra cui Perisic, che ha mostrato segni di affetto verso la squadra. Il suo comportamento sui social evidenzia un collegamento speciale con i nerazzurri, confermando l’interesse e l’attaccamento del calciatore alla società. Un gesto che, pur semplice, sottolinea il legame tra Perisic e l’Inter in un momento di cambiamenti e novità.

Inter News 24 Perisic, altro segnale d’amore verso l’Inter: applausi e cuori social dopo l’annuncio dell’arrivo in nerazzurro di Jakirovic. Il mercato dell’Inter si conferma un intreccio perfetto tra presente e futuro, con la Croazia a fare da trait d’union. L’ufficialità di Leon Jakirovi?, colpo prospettico per la difesa, è diventata l’occasione per un segnale social chiarissimo da parte di un grande ex che scalpita per tornare ad Appiano Gentile. Perisic chiama l’Inter: applausi social per Jakirovic e voglia di ritorno. Mentre il giovane Jakirovi? (classe 2008) si prepara a mettersi a disposizione dell’Under 23, è stato un commento su Instagram a scatenare i tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Perisic chiama l’Inter: la mossa del croato dopo l’annuncio di Jakirovic non è passata inosservata Approfondimenti su perisic chiama Ansia Inter, per Perisic: arriva l’annuncio sul croato L’Inter valuta il possibile ritorno di Ivan Perisic, con un annuncio imminente sul suo trasferimento. Inter, la difesa del futuro parla croato: offerta per Jakirovic L’Inter prosegue con attenzione la pianificazione futura, concentrandosi anche sulla fase difensiva. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su perisic chiama Argomenti discussi: Perisic, il ritorno l’Inter accelera e gufa il PSV; Perisic si avvicina all'Inter: l'indizio arriva dall'ultima mossa del PSV; Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie Giovane; Inter: chi è Mlacic, baby talento croato sulle orme di Perisic e Brozovic. Inter, il ritorno di Perisic resta un obiettivo: c'è l'intesa di massimaStando a quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe un'intesa di massima con il giocatore per il suo ritorno in nerazzurro: Perisic - si legge - farebbe di buon grado ritorno in ... fantacalcio.it Perisic Inter: verso un incredibile ritorno: gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per la corsia nerazzurraPerisic Inter: verso un incredibile ritorno: gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per la corsia nerazzurra L’ultima settimana di mercato potrebbe finalmente consegnare a Cristian Chivu il rin ... calcionews24.com Fabrizio Romano - Da quando c'è stata la prima chiamata di Ausilio a Perisic il croato ha detto subito si al ritorno, non ha tentennato, tornerebbe domani mattina all'Inter. I nerazzurri sono prontissimi a fare l'operazione ed a riconoscere anche un indennizzo al - facebook.com facebook Sin dalla prima chiamata di Ausilio a #Perisic, il croato ha detto subito si al ritorno senza esitare, tornerebbe domattina all' #Inter. L’Inter è prontissimi a fare l'operazione e a dare un indennizzo al PSV. [ @FabrizioRomano] x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.