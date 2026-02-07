Luca Diddi commenta la partita tra Bologna e Milan, sottolineando che la grande prestazione di Athekame è passata quasi inosservata. L’analista sportivo spiega che il giocatore ha dimostrato qualità, ma nel complesso il match non ha attirato molta attenzione. Diddi evidenzia come le sue azioni siano passate sotto silenzio, nonostante siano state decisive per il risultato.

Luca Diddi, match analyst ed opinionista sportivo, è stato ospite dell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Il giornalista sportivo ha voluto soffermarsi in modo particolare su Zachary Athekame e la prestazione messa in campo a Bologna. Ecco, di seguito, le sue parole: "Il Milan in questa stagione è capace di cambiare dettame tattico a seconda dell'avversario, riesce ad adattarsi a seconda delle mosse tattiche e delle idee dell'altra squadra. Questa è una grande capacità di Allegri e il suo staff, si cerca sempre una strategia. Max prima capisce quali giocatori ha a disposizione, e poi studia come giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Diddi: “A Bologna è passata inosservata la grande prestazione di Athekame”

Approfondimenti su Bologna Milan

Dopo la vittoria della Juventus a Bologna, Dusan Vlahovic ha condiviso una story che ha attirato l'attenzione dei tifosi.

L’annuncio di Jakirovic all’Inter ha suscitato reazioni anche da partite di altri giocatori, tra cui Perisic, che ha mostrato segni di affetto verso la squadra.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Diddi: Allegri ha preparato perfettamente la partita di Bologna, è un valore aggiunto del club; Diddi sul lavoro di Allegri: Bravissimo a studiare nel dettaglio gli avversari e a cambiare piano...; Rabiot e Modric pazzeschi ma anche Fofana è importantissimo | il centrocampo del Milan sale in cattedra.

Diddi: Allegri ha preparato perfettamente la partita di Bologna, è un valore aggiunto del clubLuca Diddi, match analyst ed opinionista sportivo è intervenuto così sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Questo un estratto delle sue parole sulla preparazione alla sfida di ... milannews.it

Bologna-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, gli highlightsBologna-Milan di Serie A terminata 0-3. La cronaca minuto per minuto della partita giocata al Dall’Ara. fanpage.it

Il #Milan non prende Jean-Philippe #Mateta per via dei problemi fisici del francese, ma secondo Luca #Diddi c’è altro dietro, e riguarda Giorgio #Furlani #fblifestyles facebook