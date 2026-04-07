Dopo quattordici anni, Fabio Volo torna in televisione con il programma “Kong — Con la testa tra le nuvole”, che va in onda dal 13 aprile su Rai3 alle 20, in diretta tutti i giorni. In un’intervista, ha parlato delle sue abitudini alimentari, precisando di mangiare durante il programma e di dormire meglio, andando a letto alle 21:40 dopo aver digerito. Ha anche commentato di aver fatto le sue follie alla giusta età e di non doverle recuperare.

Fabio Volo torna in tv, dopo 14 anni, dal 13 aprile “ Kong — Con la testa tra le nuvole” in diretta tutti i giorni su Rai3 alle 20.20. Tra i primi ospiti ci saranno Umberto Galimberti e Giuseppe Fiorello. “Non volevo stare in uno studio, – ha affermato a La Repubblica – faccio il programma dalla Torre Branca. Come avevo fatto Italo spagnolo dalla Rambla di Barcellona, o Italo francese dalla sala della funicolare di Montmartre. Volevo più respiro, ho chiesto la torre alla famiglia Branca. Ho chiamato il conte Branca e gli ho spiegato che in tv c’era bisogno di bellezza, aria, luce. Useremo i droni, quando scrivi un programma o un film, realizzi quello che hai salvato dalle regole”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mangio nell’orario di Geo. Dormo meglio, vado a letto che ho già digerito: alle 21:40. Le follie le ho fatte all’età giusta, non devo recuperare”: così Fabio Volo

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Si parla di: Fabio Volo: Per tornare in tv ho voluto una torre. Mi innamoro per soffrire; Tre quarti di vita nel Soccorso alpino, Fabio Bristot: La mia battaglia contro gli ostacoli al volo.