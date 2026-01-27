Calendario scolastico Carnevale 2026 | quando sono sospese le attività didattiche le date per regione

Il calendario scolastico per il Carnevale 2026 varia a seconda delle regioni italiane, con date e sospensioni differenti. Questa guida fornisce le informazioni principali sulle date di sospensione delle attività didattiche in diverse zone del Paese, aiutando genitori e insegnanti a pianificare con precisione.

Le date del Carnevale non sono uguali in tutta Italia, né lo è la gestione delle relative sospensioni scolastiche. Ogni Regione definisce il proprio calendario, decidendo se e quando interrompere le lezioni. Nel 2026, il Martedì Grasso cade il 17 febbraio, ed è la data centrale intorno alla quale si concentrano, dove previste, le sospensioni delle attività didattiche. In molte regioni l'attività didattica sarà sospesa per uno o più giorni, con calendari che variano in base al territorio:

