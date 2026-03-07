Forza Italia Manfredonia | Discusse cinque interrogazioni

Nel consiglio comunale di ieri a Manfredonia sono state discusse cinque interrogazioni presentate da Forza Italia. La seduta si è concentrata su queste specifiche richieste, senza altre variazioni o interventi su argomenti diversi. Le interrogazioni sono state affrontate nel corso della riunione, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del partito. La discussione si è svolta senza ulteriori sviluppi o commenti pubblici.

Nel consiglio comunale di ieri, sono state trattate le cinque richieste, da noi presentate. Assenza di rete idrica in numerose aree periferiche della Citta. Nel 2026, tanti concittadini, residenti ed operatori economici, vivono senza un bene fondamentale, quale l acqua, costretti a ricorrere a rifornimenti individuali. Cio, nonostante l avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione al Comune. Progetti per persone con disabilita. I soggetti fragili vantano un vero e proprio diritto ad avere un progetto, assistenziale ed inclusivo, a loro dedicato, in applicazione di una normativa, risalente al 2000. Il Comune dovrebbe rendersi promotore di queste iniziative, per evitare l isolamento degli amici speciali e delle loro famiglie.