Domenica 8 febbraio alle ore 16 c’è il Gran Ballo di Carnevale alla Reggia di Caserta

Domenica pomeriggio, alle 4, alla Reggia di Caserta si tiene il Gran Ballo di Carnevale. I visitatori potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, con corti danzanti in abiti ottocenteschi che si svolgono nel Vestibolo superiore. Un’occasione per vivere un Carnevale diverso, tra musica e costumi d’epoca, nel cuore della reggia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avvolti dalla magia del Vestibolo superiore, i visitatori della Reggia di Caserta faranno un viaggio nel tempo per essere spettatori di corti danzanti in abiti ottocenteschi. Nel valorizzare la tradizione dei festeggiamenti carnevaleschi, l’Associazione Culturale APS Società di Danza Napoli e Caserta, diretta dal Maestro Lucio Martino, ricrea un’atmosfera di festa a corte con balli e coreografie filologicamente ricostruite sulle note di romantici valzer, quadriglie, mazurke, polke, galop e contraddanze. Il Gran Ballo di Carnevale, con un repertorio dalla migliore tradizione operistica europea, offre al visitatore del museo l’esperienza immersiva in un’epoca, quella della seconda metà del XIX secolo, per farne rivivere e reinterpretare insieme i rituali di svago e divertimento nelle società di corte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

