Testimonianze in memoria dei martiri delle foibe a Forlì l' evento Io ricordo con Francesco Giubilei
Sabato 28 febbraio, alle ore 11, al Circolo Aurora in Corso Giuseppe Garibaldi si terrà l’iniziativa “Io Ricordo”, un incontro dedicato alla memoria dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’evento sarà un momento di riflessione e approfondimento storico attraverso racconti e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Giorno del Ricordo, l’Italia commemora i martiri delle Foibe. Meloni: “Memoria di una pagina dolorosa della nostra storia”Roma, 10 febbraio 2026 – “Una giornata che chiama l'Italia a fare memoria di una pagina dolorosa della nostra storia, vittima per decenni di...
Giorno del ricordo, il comitato 10 febbraio chiede memoria e verità per i martiri delle foibe e gli esuli istriani, fiumani e dalmatiIn occasione del Giorno del Ricordo, che ricorre martedì, il Comitato 10 Febbraio, associazione di promozione sociale impegnata nella tutela e nella...
Sfregio alla memoria dei partigiani a Bassano Del Grappa, 56enne denunciato per aver danneggiato le crociUn 56enne residente a Milano è stato individuato e denunciato per il danneggiamento delle croci commemorative a Bassano del Grappa. virgilio.it
Memoria: Agrigento, nuove stele nel Giardino dei Giusti nella Valle dei Templi e un convegno di testimonianzeL’Accademia di Studi Mediterranei – con il patrocinio dell’assessorato Beni culturali e Identità siciliana della Regione, del Parco della Valle dei Templi e della Città di Agrigento – si prepara ... agensir.it
