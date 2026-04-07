Manfredonia ancora rifiuti abbandonati sulla SP 59 Frattarolo Candelaro

A Manfredonia, sulla strada SP 59 FrattaroloCandelaro, sono stati trovati rifiuti abbandonati. Durante un normale controllo del territorio, le Guardie Ambientali Italiane, sotto la guida di Alessandro Manzella, hanno individuato uno scatolone appena lasciato in strada. L’episodio si inserisce in una serie di segnalazioni di abbandono di rifiuti lungo quella via. Nessuna persona è stata identificata in questa occasione.

Questa mattina le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto uno scatolone appena abbandonato lungo la strada. Al suo interno: quadernoni, colori, matite e piccoli giocattoli. Un gesto incivile che conferma come questa strada sia ormai diventata, purtroppo, un punto abituale per l’abbandono illecito di rifiuti. Le Guardie Ambientali continueranno a segnalare e denunciare ogni episodio di degrado, affinché le autorità competenti intervengano nel più breve tempo possibile per bonificare l’area. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, ancora rifiuti abbandonati sulla SP 59 Frattarolo/Candelaro Rifiuti abbandonati in strada, 'pacco' di Pasquetta sulla Provinciale 59: "Doppia inciviltà"Il ritrovamento effettuato in agro di Manfredonia dalle Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella. FOTO/ Cusano Mutri, operazione decoro sulla SP 76: Irpinia Global Service bonifica le aree dai rifiuti abbandonatiUn intervento deciso per restituire decoro e sicurezza a uno degli snodi viari del territorio.