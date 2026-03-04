FOTO Cusano Mutri operazione decoro sulla SP 76 | Irpinia Global Service bonifica le aree dai rifiuti abbandonati

Irpinia Global Service ha avviato un'operazione di bonifica sulla SP 76 a Cusano Mutri, intervenendo per rimuovere i rifiuti abbandonati lungo la strada. L’intervento mira a migliorare l’aspetto e la sicurezza dell’area, coinvolgendo la pulizia di punti critici e il ripristino del decoro. L’intervento ha interessato le zone più degradate lungo il tratto viario.

Un intervento deciso per restituire decoro e sicurezza a uno degli snodi viari del territorio. È quello posto in essere da Irpinia Global Service (IGS), azienda che gestisce il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata nel Comune di Cusano Mutri. Negli ultimi giorni, le squadre operative sono entrate in azione lungo la Strada Provinciale 76, teatro purtroppo di ripetuti episodi di inciviltà. L'operazione di bonifica straordinaria ha permesso di ripulire i margini della carreggiata e le aree limitrofe, trasformate in micro-discariche abusive da ignoti. Il materiale rimosso dagli addetti di IGS racconta una triste panoramica di sversamenti illeciti.