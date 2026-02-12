Manchester United punta Kalulu | la Juventus studia il rinnovo

La Juventus si prepara a rinnovare il contratto di Pierre Kalulu, il difensore francese che si è affermato come punto di riferimento nel reparto arretrato. La crescita del giocatore non è passata inosservata e, secondo alcune voci di mercato, anche il Manchester United si sarebbe interessato al suo acquisto. La società bianconera sta valutando le prossime mosse, ma intanto Kalulu continua a mostrare affidabilità e sicurezza in campo.

La crescita di Pierre Kalulu, supportata da una gestione tecnica mirata, ha trasformato un talento in una presenza affidabile all'interno della Juventus. Le sue prestazioni hanno consolidato la fiducia nello spazio difensivo, grazie a una continuità che si è distinta anche nelle competizioni ufficiali. La medesima progressione ha acceso l'interesse del club torinese per la stabilità apportata dal giovane francese, considerato un punto fermo nello schieramento difensivo grazie a una partecipazione ininterrotta tra campionato e coppe. L'apporto di Kalulu è stato costante ed efficace, contribuendo a una linea difensiva coerente e affidabile.

