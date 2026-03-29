Dentisti itineranti fanno tappa a Torino | giornata di cure gratuite a barriera di Milano

A Torino, nel quartiere di Barriera di Milano, si è svolta una giornata di cure dentistiche gratuite dedicata alle persone in condizioni di difficoltà economica. L'iniziativa ha visto la partecipazione di dentisti itineranti che hanno offerto assistenza odontoiatrica senza costi. L'evento si è svolto in un'area della città riconosciuta come sede temporanea per questa attività solidale.

Una giornata di cure dentistiche gratuite nel quartiere di Barriera di Milano, a Torino, per le persone in difficoltà economica. È l’iniziativa promossa dalle associazioni ACP e Wec davanti al loro centro Digit@TO, in via Maddalene 30. Un camper attrezzato come studio dentistico ha accolto una quindicina fra adulti e bambini per visite e screening odontoiatrici, otturazioni, detartrasi ed estrazioni. Ad eseguire gli interventi un’equipe composta da dentisti, medici e infermieri dell’associazione Amico. Soddisfatti gli organizzatori per l’esito dell’attività, che fa seguito ad un’altra giornata svolta nel gennaio 2025 di screening cardiovascolari e di medicina generale, sempre per soggetti con difficoltà economiche. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Dentisti "itineranti" fanno tappa a Torino: giornata di cure gratuite a barriera di Milano Articoli correlati Dentisti "itineranti" fanno tappa a Torino: giornata di cure gratuite a barriera di Milano per chi non può permetterseloUna giornata di cure dentistiche gratuite nel quartiere di Barriera di Milano, a Torino, per le persone in difficoltà economica. Torino: camper medico offre cure gratuite a 15 pazienti in BarrieraUna giornata di cure dentistiche gratuite si è svolta nel quartiere torinese di Barriera di Milano, portando soccorso a chi non può permettersi il...