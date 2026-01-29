La casa della salute mobile a Lanciano per effettuare screening oncologici alla popolazione

La casa della salute mobile arriva a Lanciano e resta in piazza Camillo Dell’Arciprete dal 3 al 9 febbraio 2026. La struttura mobile della Asl offre screening oncologici gratuiti alla popolazione. Le persone interessate possono recarsi sul posto per sottoporsi alle visite senza prenotazione. L’obiettivo è favorire controlli tempestivi e prevenzione, facilitando l’accesso ai servizi sanitari in città.

Dal 3 al 9 febbraio 2026, la casa salute mobile della Asl si trova a Lanciano, in piazza Camillo Dell'Arciprete, per effettuare gli screening oncologici alla popolazione. Si potranno effettuare mammografie, pap e hpv test, il controllo dei ne sospetti, ecg, spirometria e si effettua la consegna.

