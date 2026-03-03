Una donna ha fatto arrestare il figlio dopo aver subito maltrattamenti in famiglia, tra botte e richieste di denaro. Il ragazzo, che un tempo era considerato un membro della famiglia, si è trasformato in un persecutore violento. La donna e altri familiari sono stati costretti a rifugiarsi in una stanza dell’abitazione per evitare le sue aggressioni.

Quel ragazzo non era più un figlio o un fratello, ma solo un violento persecutore. Ormai erano costretti a rinchiudersi in una stanza dell’abitazione per sfuggire alla sue violenze. Gli agenti del commissariato di Pescia, diretto dal vicequestore aggiunto Andrea Natale, hanno arrestato un italiano di 18 anni, con precedenti specifici, oltre che reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e traffico di stupefacenti, e maltrattamenti in famiglia. L’intervento è stato condotto dall’ufficio per il controllo del territorio. Il giovane chiedeva continuamente denaro ai familiari per poi esplodere in feroci maltrattamenti e violenze fisiche nei loro confronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltrattamenti in famiglia. Botte e richieste di soldi. Madre fa arrestare il figlio

