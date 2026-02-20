Maltempo cede il sentiero della diga E si riattiva la frana a Mazzolla

Il maltempo ha causato il cedimento del sentiero vicino alla diga di Montecatini Val di Cecina. Le continue piogge hanno reso il terreno sempre più fragile, portando alla riattivazione di una frana a Mazzolla. Il terreno saturo ha perso stabilità, provocando il distaccamento di terra e pietre lungo il percorso. Le autorità stanno monitorando attentamente le aree colpite, mentre i residenti sono invitati a evitare le zone a rischio. La situazione rimane critica per le colline della Valdicecina.

MONTECATINI VALDICECINA Non c'è tregua per le colline della Valdicecina. Dopo mesi di piogge incessanti che hanno saturato il suolo, trasformando ogni pendio in una potenziale minaccia, il territorio torna a cedere. L'ultimo sopralluogo del sindaco Francesco Auriemma ha confermato il parziale crollo del sentiero che conduce alla Diga del Muraglione, nei pressi del ponticello di legno. Uno scenario di erosione profonda che racconta, meglio di qualsiasi dato tecnico, lo stato di sofferenza di un Comune che si trova a combattere una battaglia impari contro il maltempo. La situazione è diventata una corsa contro il tempo e contro il fango.