Interventi di stabilizzazione a Petacciato e sulla A14 affidati a Technital per prevenire ulteriori crolli

A Petacciato e sulla A14, Technital avvia interventi da 27 milioni di euro per mettere in sicurezza le zone a rischio frana. L’obiettivo è prevenire ulteriori crolli dopo che una delle frane più grandi d’Europa ha mostrato segni di instabilità. I lavori sono già iniziati e coinvolgono le aree più colpite, con l’intento di proteggere residenti e automobilisti.

Un intervento di messa in sicurezza da 27 milioni di euro è stato affidato a Technital per fronteggiare i rischi legati a una delle frane più estese d'Europa, a Petacciato, nel Molise. L'intervento riguarda non solo l'abitato, minacciato da un fenomeno franoso che ha già causato danni significativi, ma anche due infrastrutture strategiche: l'autostrada A14 e la linea ferroviaria adriatica. Il progetto, che si inserisce in un percorso di lunga esperienza della società veronese nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico, mira a bloccare definitivamente il progressivo collasso del terreno, evitando ulteriori crolli e garantendo la sicurezza delle persone e delle connessioni nazionali.

