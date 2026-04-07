Un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato la frana di Petacciato, nel Molise, causata dalle recenti condizioni meteorologiche avverse. La frana ha portato alla chiusura dell’autostrada A14 tra Vasto sud e Termoli, oltre a interrompere la linea ferroviaria tra Termoli e Montenero di Bisaccia. Le immagini riprese dall’alto mostrano i danni causati dall’evento naturale in una zona già interessata da problemi di stabilità del terreno.

Con un elicottero dei vigili del fuoco si sorvola la storica frana di Petacciato (Campobasso), all'origine della chiusura dell'A14 tra Vasto sud e Termoli e dell'interruzione della linea ferroviaria Bari-Pescara fra Termoli e Montenero di Bisaccia. Il movimento franoso si riattiva periodicamente da almeno 110 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo in Molise, le immagini della frana di Petacciato dall'alto

Maltempo Molise, si riattiva la frana di Petacciato: le immagini delle spaccature nel terrenoSi è riattivata martedì mattina la frana di Petacciato, in Basso Molise, dopo i giorni segnati dall’alluvione.

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Il maltempo che ha sferzato il litorale molisano ha riattivato la frana storica di Petacciato, in provincia di Campobasso. Attiva da almeno 110 anni, è considerata la frana più estesa d’Europa. Chiusa l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzi - facebook.com facebook

Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato #maltempo x.com