Le impressionanti immagini dall’alto della frana sulla statale Adriatica a Pesaro

Pesaro, 8 febbraio 2026 - Sono immagini impressionanti della frana sulla statale Adriatica, lato Pesaro. Il nucleo aereo di Protezione civile dell’Aero Club Fano ha ripreso dall’alto il fronte della terra che si è staccato, creando un grande dissesto sulla strada. Le foto mostrano chiaramente il movimento del terreno e i danni provocati dall’evento. La situazione resta critica e le autorità stanno monitorando da vicino la zona per valutare eventuali interventi.

Pesaro, 8 febbraio 2026 - Sono immagini impressionanti quelle della frana sulla statale Adriatica, lato Pesaro, che sono state raccolte durante le attività di ricognizione del nucleo aereo di Protezione civile dell' Aero Club Fano. Le riprese dal velivolo dell'Aero Club Fano. Le riprese del movimento di terreno sul monte Ardizio sono state effettuate dall' aereo P (Pioneer) 200 con a bordo due persone tra cui il pilota Davide Picchi. La carreggiata invasa dai massi. Nelle immagini, raccolte dall'Aero Club Fano, si vedono chiaramente i massi di tufo finiti sulla strada, che hanno invaso tutta la carreggiata e lambito la ferrovia.

