Dopo le recenti piogge intense nel Sud Italia, si sono verificati diversi eventi estremi che hanno causato danni e disagi. Confeuro ha evidenziato come molte aree siano ancora vulnerabili a causa di problemi strutturali nella gestione dell’acqua. La richiesta principale riguarda interventi immediati per migliorare la sicurezza del territorio, considerando le condizioni di fragilità che si sono evidenziate negli ultimi giorni.

Dopo i recenti eventi estremi nel Sud Italia, Confeuro denuncia carenze strutturali nella gestione idrica e chiede interventi urgenti per la sicurezza del territorio.. “ Dopo i gravi eventi registrati a Niscemi, in Sicilia, e quelli che stanno interessando Silvi, in Abruzzo, insieme alle diffuse criticità in diverse aree del Sud Italia, appare ormai evidente come il maltempo straordinario continui a lasciare segni profondi sul territorio nazionale, mettendo drammaticamente in luce tutte le fragilità del nostro Paese nella gestione del rischio idrogeologico”. Lo dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Maltempo e rischio idrogeologico: l’allarme di Tiso su un’Italia fragile e impreparata

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MALTEMPO Coldiretti incontra la Regione per la stima dei danni Leggi qui: https://cityne.ws/9DvMw - facebook.com facebook

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