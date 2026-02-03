Italia allarme idrogeologico | temporali peggiorano condizioni su aree settentrionali con rischio valanghe e frane

La pioggia incessante ha peggiorato le condizioni del territorio nel Nord Italia. Nella notte tra domenica e lunedì, un grande masso si è staccato e è finito sulla statale 292, vicino a Cuglieri, nel comune di Sennariolo. Le autorità sono in allerta: il rischio di valanghe e frane aumenta con le nuove perturbazioni. Nessuno si è fatto male, ma la strada resta chiusa per sicurezza. La zona è sotto stretta sorveglianza mentre si cercano soluzioni per evitare altri crolli.

Un masso di grandi dimensioni è caduto sulla statale 292, poco fuori Cuglieri, nel comune di Sennariolo, durante la notte tra domenica e lunedì 3 febbraio 2026. L'evento, causato probabilmente dalle piogge intense degli ultimi giorni che hanno saturato il terreno, ha provocato un cedimento del versante roccioso del costone roccioso sopra la strada. Il masso, proveniente dalla scarpata di Riamuscas – ex area cava – è rotolato per diversi metri prima di fermarsi sul bordo della carreggiata, bloccato soltanto da una recinzione metallica. Nessun veicolo era in transito al momento dell'incidente e non ci sono state ferite né danni materiali.

