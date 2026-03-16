Dissesto idrogeologico | Italia fragile | a rischio il 94,5% dei comuni

Il rapporto Ispra 2024 rivela che il 94,5% dei comuni italiani si trova in una situazione di dissesto idrogeologico. A Catania si sono confrontati esperti e istituzioni per discutere di prevenzione, pianificazione e rigenerazione urbana. La vulnerabilità del territorio italiano si conferma come un tema centrale, con l’obiettivo di affrontare le criticità in modo più efficace.

Il rapporto Ispra 2024 fotografa un territorio sempre più vulnerabile: esperti e istituzioni a confronto a Catania su prevenzione, pianificazione e rigenerazione urbana. Il 94,5% dei comuni italiani è interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e in Sicilia il territorio coinvolto è aumentato del 20,2% rispetto al 2021. Sono i dati emersi dall’ultimo rapporto 2024 dell’ISPRA, che delineano una situazione sempre più complessa, che richiede un cambio di approccio nella pianificazione del territorio. Secondo Paolo Mozzicato, presidente dell’Ordine regionale dei geologi di Sicilia, la situazione richiede un’azione coordinata e strutturale. «La fotografia della situazione idrogeologica italiana – ha spiegato – ci arriva dall’ultimo report ISPRA. 🔗 Leggi su 2anews.it

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