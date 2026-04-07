Il Sud e le Isole stanno vivendo un’ondata di maltempo che ha provocato danni alle coltivazioni ortofrutticole. Le forti piogge e le gelate tardive hanno interessato vaste aree agricole, causando un aumento dei prezzi di frutta e verdura. La situazione ha conseguenze sui mercati italiani, con un impatto diretto sui costi dei prodotti alimentari destinati ai consumatori.

Il Mezzogiorno e le Isole affrontano un’emergenza meteorologica che rischia di destabilizzare i costi di prodotti ortofrutticoli in tutta Italia, a causa di nubifragi e gelate tardive che hanno colpito vasti areali agricoli. Tre eventi estremi su quattro registrati a livello nazionale si sono concentrati nel Sud del Paese. Le precipitazioni violente, accompagnate da raffiche di vento, fulmini e grandine, hanno allagato migliaia di ettari di terreno proprio durante la fase cruciale della primavera. L’analisi di Coldiretti, basata sui dati Eswd, evidenzia come Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia siano le zone più colpite. In queste regioni, l’esondazione di bacini idrici e fiumi ha sommerso foraggi, cereali e ortaggi, creando una situazione di particolare complessità per gli agricoltori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo al Sud: colpo basso all’ortofrutta, prezzi in rialzo

Emergenza maltempo al Sud, l’impatto dei nubifragi sui prezzi di frutta e verduraIl quadro meteorologico anomalo rischia di avere effetti diretti sulla filiera agroalimentare italiana e, in particolare, sui prezzi di frutta e...

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Il maltempo imperversa al Centro-Sud. Tragedia sfiorata per una frana in PugliaPaesi isolati, fiumi in piena, frane, nevicate record e il crollo di un ponte tra Abruzzo e Molise che avrebbe inghiottito un'auto (ANSA) ... ansa.it

Il maltempo che ha sferzato il litorale molisano ha riattivato la frana storica di Petacciato, in provincia di Campobasso. Attiva da almeno 110 anni, è considerata la frana più estesa d’Europa. Chiusa l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzi - facebook.com facebook

Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato #maltempo x.com