Maltempo al Sud | colpo basso all’ortofrutta prezzi in rialzo

Da ameve.eu 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sud e le Isole stanno vivendo un’ondata di maltempo che ha provocato danni alle coltivazioni ortofrutticole. Le forti piogge e le gelate tardive hanno interessato vaste aree agricole, causando un aumento dei prezzi di frutta e verdura. La situazione ha conseguenze sui mercati italiani, con un impatto diretto sui costi dei prodotti alimentari destinati ai consumatori.

Il Mezzogiorno e le Isole affrontano un’emergenza meteorologica che rischia di destabilizzare i costi di prodotti ortofrutticoli in tutta Italia, a causa di nubifragi e gelate tardive che hanno colpito vasti areali agricoli. Tre eventi estremi su quattro registrati a livello nazionale si sono concentrati nel Sud del Paese. Le precipitazioni violente, accompagnate da raffiche di vento, fulmini e grandine, hanno allagato migliaia di ettari di terreno proprio durante la fase cruciale della primavera. L’analisi di Coldiretti, basata sui dati Eswd, evidenzia come Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia siano le zone più colpite. In queste regioni, l’esondazione di bacini idrici e fiumi ha sommerso foraggi, cereali e ortaggi, creando una situazione di particolare complessità per gli agricoltori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Maltempo al Sud: colpo basso all’ortofrutta, prezzi in rialzo

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