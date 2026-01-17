Stagno accusa un malore mentre si trova in una tabaccheria | 61enne rianimato e portato all' ospedale

Un uomo di 61 anni è stato colto da un malore mentre si trovava in una tabaccheria di via Vecchia Aurelia a Stagno. Immediatamente soccorso, è stato rianimato sul posto e successivamente trasportato in ospedale. L’intervento tempestivo ha permesso di stabilizzare le sue condizioni e garantire le cure necessarie. La vicenda si inserisce in un contesto di emergenza sanitaria che richiede attenzione e prontezza.

Attimi di grande apprensione quelli vissuti in una tabaccheria di via Vecchia Aurelia a Stagno dove un uomo un 61enne è stato colto da un malore intorno alle 20 di ieri, venerdì 16 gennaio. L’uomo si è improvvisamente accasciato a terra e il titolare ha immediatamente allertato il 112, iniziando. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

