Sigma Olomuc-Mainz andata ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Sigma Olomuc e Mainz si gioca per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 20252026. I cechi giocano in casa, mentre i tedeschi cercano di prendere un vantaggio nel doppio confronto. La sfida si svolge sul campo di Olomuc e sarà trasmessa in diretta. I team cercano di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League 20252026. I cechi vogliono sfruttare il fattore campo, mentre i tedeschi proveranno a prendere il controllo del doppio confronto prima del ritorno. Sigma Olomuc-Mainz si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle 21 presso l'Andriv Stadion. SIGMA OLOMUC-MAINZ: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I cechi si presentano a questo appuntamento in ottima forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competzioni, incluso il successo contro il Jablonec nell'ultimo turno. In Conference League, la squadra di ha ottenuto un bilancio di tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, e si è guadagnata la qualificazione agli ottavi elimnando ai playoff il Losanna con un 3-2 complessivo.