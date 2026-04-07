Nel borgo di Maierà, dal 8 al 16 luglio 2026, si svolgeranno diverse iniziative legate alla festa della Madonna del Carmine. La celebrazione prevede momenti di devozione religiosa, accompagnati da eventi civili come partite di briscola, spettacoli musicali e danze tradizionali come la Tarantella. La programmazione mescola elementi di fede e tradizione popolare, coinvolgendo la comunità locale in diverse attività durante l’intera settimana.

Il borgo di Maierà si appresta a celebrare l’onore della Madonna del Carmine tra l’8 e il 16 luglio 2026, attraverso un programma che intreccia devozione religiosa e iniziative civili. L’iniziativa è coordinata dall’Associazione Ora et Labora APS, che opera sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale e conta sulla collaborazione del Gruppo di Preghiera Padre Pio. L’evento punta a riaffermare l’identità locale e il legame storico della comunità con le proprie radici. Le attività inizieranno mercoledì 8 luglio alle ore 21:30 in Piazza Madonna del Carmine, dove i presenti potranno godere dell’evento Pennette in Musica. Questo primo appuntamento segna l’apertura di una serie di ricorrenze che vedranno protagonista la socialità del borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maierà tra fede e folklore: briscola, musica e Dance Tarantella

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